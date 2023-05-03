У кремлі заявили про атаку українських безпілотників на резиденцію путіна (відео)

У росії, яка веде повномасштабну війну проти України, підконтрольні кремлю ЗМІ повідомили, що Україна нібито зробила спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента.

Як повідомляють РИА «Новости», два безпілотні літальні апарати були націлені на кремль. В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу. Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає.

Також повідомляється, що російський диктатор володимир путін не постраждав внаслідок української атаки. Графік роботи путіна змін не зазнав, продовжується у звичайному режимі. У кремлі назвали це замахом на президента росії.

У той же час, незважаючи на нібито атаку безпілотників на кремль, а також можливі атаки з території України в майбутньому, плани провести парад до Дня перемоги в москві, за даними російських ЗМІ, зберігаються.

У кремлі заявили, що російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне.

В російських ЗМІ повідомили, що між ударами двох БПЛА по Кремлю пройшло 16 хвилин. Перший БПЛА був зафіксований над кремлем о 2:27. Він вибухнув над Сенатським палацом. Удар другого БПЛА зафіксовано о 2:43 ночі, його уламки впали на територію Кремля.

Як писали «ФАКТИ», раніше виникла пожежа на території російського селища Волна Краснодарського краю — на території нафтобази спалахнув резервуар із паливом.

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