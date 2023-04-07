В Україні пообіцяли 20 млн гривень за «подарунок» путіну на 9 травня

Співзасновник monobank та ініціатор проекту зі створення українського БПЛА «Довбуш» Володимир Яценко, який раніше розповідав, що в збитих іранських дронах-камікадзе знаходили чіпи виробництва ALTERA/INTEL, оголосив про премію в розмірі як мінімум 20 мільйонів гривень за «подарунок путіну» на 9 травня.

«Прочитав новину про те, що бункерний упир вагається щодо участі в параді на Червоній площі 9 травня. Щось йому боязко. Тому я закликаю всіх, хто пов'язаний із виробництвом БПЛА: давайте влаштуємо „свято“. Отже, я офіційно встановив премію українському виробнику БПЛА, чий літак, звичайно ж, за допомогою військових, долетить і приземлиться на Червоній площі в москві 9 травня. Премія зараз 20 мільйонів гривень. Сподіваюся, що ця сума буде справедливо розділена між виробником та військовим оператором, які успішно виконають завдання, і піде на вдосконалення безпілотників», — написав Яценко на своїй сторінці у соцмережах.

Він також зазначив, що на крилах безпілотників має бути українське гасло, наприклад «Слава Україні» або «Героям слава». Участь у акції візьме і «Довбуш». Щоправда, поза конкурсом.

Володимир Яценко повідомив, що він поклав на рахунок для премії 20 мільйонів гривень та запропонував іншим людям взяти участь у його поповненні.

Нагадаємо, що цього року росЗМІ достатньо часто повідомляли про безпілотники, які залетіли на територію росії. Так, наприкінці лютого БПЛА впав неподалік об'єкту «Газпрому» у Підмосков'ї.

Також горіла нафтобаза в Краснодарському краї, яку атакували безпілотники. А в Калузької області, за 160 кілометрів від столиці росії, вибухнув невідомий безпілотник.

Фото зі сторінки Володимира Яценка

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram