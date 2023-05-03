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Політика

«Нагнітання ситуації перед 9 травня»: у Зеленського прокоментували атаку безпілотників на кремль

16:49 3 травня 2023
Сергій Никифоров

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що Україна не причетна до ймовірної атаки дронів на кремль, про яку в середу заявили в росії, повідомляє ВВС.

За його словами, метою Києва є звільнення окупованих територій, а не Москва.

«У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль, але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, всі наявні сили та кошти Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих», — заявив він.

За його словами, теракт — це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, «а те, що сталося у Москві, очевидно, нагнітання ситуації перед 9 травня».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росія готує масштабний терористичний акт.

«Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє „дрони над Кремлем“. По/перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об"єкти на території…» — написав він у Twitter.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в окупованому Криму фсб прозвітувала про затримання «агентів ГУР Міноборони України», яким закидають підготовку серії терактів.

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