З Херсона запустили евакуаційні автобуси: що важливо знати

З Херсона, який зазнає обстрілів росіян, відтепер будуть курсувати безкоштовні евакуаційні автобусні рейси. Про їх запуск повідомили в Мінреінтеграції. Вони евакуюють всіх охочих до Одеси.

Записатися на евакуаційний рейс можна зателефонувавши на гарячу лінію Херсонської ОВА за номерами: 0 800 330 951, (091) 481−78−45 або написавши у Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011−95−96 або зателефонувавши на гарячу лінію кризового реагування: 15−48.

Після прибуття до кінцевого пункту призначення евакуйованим одразу виплачуватимуть одноразову допомогу в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Як писали «ФАКТИ», внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Херсона одна людина загинула, троє — поранені. Також пошкоджено машину «швидкої допомоги», медики не постраждали. Є влучання в дитячий садок. Під час атаки було обстріляно єдиний працюючий гіпермаркет міста.

Фото: toretsk.city

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