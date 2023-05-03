Росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області», — йдеться у повідомленні.

«Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії рф, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули. Вранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, внаслідок обстрілу АТБ у Херсоні чотири людини загинули, 26 — поранені. Загалом на Херсонщині внаслідок атаки рф 18 загиблих. У Херсоні — 17 людей, у селі Токарівка — одна людина. Також 46 жителів були поранені, з них двоє дітей, повідомляє Суспільне.

Як писали «ФАКТИ», під час обстрілу Херсона 3 травня було влучання у пасажирський вагон на вокзалі.

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