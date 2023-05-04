650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста тридцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Російська федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ворожих ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

У відповідь на атаки ворога авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, а також 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.

Внаслідок умілих дій українських бійців ворог за добу втратив ще 650 «одиниць» особового складу, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 засоби ППО, 21 одиницю автотехніки і цистерн та 7 одиниць спецтехніки.

Дані Генерального штабу ЗСУ

В коментарях українці та мешканці інших країн дякують ЗСУ за новий ранок і вітають зі здобутками.

Нагадаємо, сили ППО збили всі дрони-камікадзе та ракети росіян, спрямовані на Київ і Київщину, а воїни Оперативного командування «Південь» не пропустили в Одесу 12 з 15 російських дронів-камікадзе.

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