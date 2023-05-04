Атака росії на Одесу: три дрони вдарили по гуртожитках українців, виникла пожежа

В ніч на 4 травня російські окупанти атакували Одесу, випустивши по місту 15 дронів типу «Шахед».

Про це повідомили у Оперативному командуванні «Південь».

«По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок дій українських захисників 12 з ворожих безпілотників було знищено, проте 3 БПЛА вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів.

«Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали», — розповіли військові.

Також в ОК «Південь» показали фото уламків ворожих безпілотників під назвою «Герань» — так рф зазвичай маркує іранські «Шахеди». На них на хвостовиках були написи «Zа Москву» та «Zа Кремль».

«На хвостовиках дронів „сакрально“ зазначено причину атаки», — йдеться в публікації.

Напис на дроні

Нагадаємо, цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Під час нічної атаки по Києву всі ракети та дрони російських окупантів було знищено силами ППО ЗСУ.

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