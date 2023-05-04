Ворожі війська обстріляли Нікополь: є поранені та руйнування

В ніч на четвер, 4 травня, росіяни атакували місто Нікополь Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, у мiстi пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще — газогiн та лiнiя електропередач. Постраждав 32-рiчний чоловiк, вiн знаходиться у лiкарнi.

Постраждало обійстя

Будівля вже не придатна для проживання

«Є руйнування й на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили», — написав він.

На підприємстві

Нагадаємо, цієї ночі в Україні була оголошена маштабна повітряна тривога. Вибухи лунали в Запоріжжі, Краматорську, Слов'янську, Одесі та Києві — в столиці повідомляли про роботу ППО. Усього противник застосував до 24 баражуючих боєприпасів типу «Shahed-136/131», а також запускав розвідувальний безпілотник.

У Повітряних силах уточнили, що бойова робота велася у північних, центральних та південних областях України. «Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань „Південь“ та „Центр“», — додали захисники українського неба.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram