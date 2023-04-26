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Спорт

Найбільша криза: названа космічна сума, яку може отримати наречена в разі розставання з Роналду

18:20 26 квітня 2023
Криштіану Роналду та Джорджина Родрігес

В останні дні багато популярних таблоїдів пишуть про те, що стосунки Криштіану Роналду та Джорджини Родрігес переживають найбільшу кризу за шість років, що пара разом. За інформацією джерел, зірковий португалець сердиться на свою обраницю через її зарозумілість та непомірні витрати. Також Джорджина нібито вирішила зосередитися лише на собі та своєму бізнесі, при цьому нехтуючи ним та дітьми.

Нещодавній скандал із гравцем «ПСЖ» Ашрафом Хакімі, який переписав увесь свої статки на матір та залишив ошукану дружину ні з чим, змусив журналістів розібратися, а як справи в сім'ї п'ятиразового володаря «Золотого м'яча».

Зокрема, португальські ЗМІ пишуть, що мати двох дітей футболіста в разі розставання могла б отримати 35% від статку Роналду, який оцінюється в суму понад мільярд євро — тобто на більше 350 мільйонів. Щоправда, це стане можливим лише в тому випадку, якщо пара офіційно одружиться. А поки Джорджина перебуває у статусі нареченої, то й розраховувати їй особливо нема на що…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречена позбавила Криштіану Роналду дару мови дорогим подарунком на Різдво.

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