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Приховав від України майна на понад 10 млрд грн: СБУ викрила активи проросійського олігарха Новинського

15:25 4 травня 2023
Новинський

За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який є третім серед найбагатіших українців.

Загальна вартість заарештованих активів становить понад 10,5 млрд грн, повідомили в СБУ.

До списку потрапили 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Серед арештованого майна — елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.

За інформацією СБУ, для реалізації оборудки Новинський залучив афілійованих приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її.

Нагадаємо, у квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

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