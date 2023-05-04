Приховав від України майна на понад 10 млрд грн: СБУ викрила активи проросійського олігарха Новинського

За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який є третім серед найбагатіших українців.

Загальна вартість заарештованих активів становить понад 10,5 млрд грн, повідомили в СБУ.



До списку потрапили 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.



Серед арештованого майна — елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.



Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.



За інформацією СБУ, для реалізації оборудки Новинський залучив афілійованих приватних нотаріусів та державних реєстраторів.



Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її.



Нагадаємо, у квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

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