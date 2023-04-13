Новинського залишили без газових свердловин: активів олігарха заарештовано

Майно олігарха Вадима Новінського, який потрапив під «церковні санкції» РНБО, заарештовано.

Як повідомляють в СБУ, йдеться про майно на понад 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги «блакитного» палива.

«Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ в рамках кримінального провадження за ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

Фото СБУ

Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Фото СБУ

Фото СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

До речі, цього року Forbes представив 37-й щорічний рейтинг найбагатших людей світ. Вадим Новінський став третім серед найбагатіших українців. Його статки Forbes оцінив у 1,4 млрд доларів.

Фото СБУ

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