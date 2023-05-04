Грошова допомога українцям: хто може отримати від ЮНІСЕФ 2 200 грн на кожного члена родини

З початком повномасштабної війни багато міжнародних організацій почали надавати допомогу українцям, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Зокрема, організація ЮНІСЕФ Спільно з 2022 року підтримує багатодітні українські сім'ї.

В рамках програми минулого року було надано одноразову грошову допомогу майже 200 тисячам сім’ям по всій Україні. Більшість родин отримали виплату розміром 33 300 грн, передає сайт Факти ICTV.



У 2023 році ЮНІСЕФ вже припинили приймання нових заявок на виплати. Але українці, які вже подали заявки, все ж зможуть отримати гроші у 2023 році.

ЮНІСЕФ Спільно надасть допомогу багатодітним сімʼям, які мають трьох та більше дітей до 18 років або принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років за умови, що ця родина не отримувала іншої міжнародної допомоги після 24 лютого 2022 року.

В рамках програми багатодітним сім’ям виплачується допомога в розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб. Виплати надходять впродовж трьох місяців.

Наразі фонд виплачує гроші тим сім'ям, які подали заявки до 14 серпня 2022 року.

Річ у тім, що зараз організація займається перевіркою даних та заявок, надісланих українцями ще у 2022 році.

Виплати надійдуть тільки тим українцям, які підходять під критерії отримувачів допомоги.

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