Українці можуть оформити нову гуманітарну допомогу від Juravli: як зареєструватися

Громадяни України, які потребують допомоги, можуть її отримати у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, дитячих речей, ліків, товарів для тварин.

Така допомога доступна на платформі Juravli — сервісі, що поєднує волонтерів та тих людей, які потребують допомоги.

Заявку може залишити будь-хто, також можна подати запит на отримання допомоги для іншої людини. Українці можуть безкоштовно отримати продукти, засоби гігієни, ліки, дитячий одяг та товари для тварин. Подати заявку на отримання допомоги може будь-який українець, який її потребує, без відношення до категорій уразливості.

Для отримання допомоги необхідно заповнити та надіслати заявку за посиланням.

В онлайн формі слід зазначити:

- яка допомога Вам потрібна (їжа, ліки, одяг, дитяче харчування, ветеринарія тощо),

- кількість членів сім’ї, які проживають разом,

- чи є в сім’ї діти і скільки,

- чи є в сім’ї люди похилого віку і скільки,

- написати, чому потрібна допомога та що саме необхідно,

- адреса проживання.

«Надана Вами інформація на платформі Juravli є повністю конфіденційною. Тільки волонтер, який надає Вам допомогу, може її побачити. Волонтер, який вирішить допомогти, зв’яжеться з Вами після подання запиту», — йдеться у повідомленні.

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