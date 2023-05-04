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В Україні планують знизити граничний призовний вік з 27 до 25 років, — Міноборони

18:32 4 травня 2023
військові

В Україні планується зменшити граничний вік перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

У Міністерстві оборони вже напрацювали пропозиції щодо змін до законодавства, повідомили у відомстві.

Зміни продиктовані тим, що в Україні йде війна, діє режиму воєнного стану. Тому потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років немає.

Як відомо, призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється. А значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби під час мобілізації. Оскільки ці громадяни тривалий час перебувають на військовому обліку призовників.

По- друге, необхідність щорічного прибуття до військкоматів та проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг.

«Кожен спільний крок, кожне урядове рішення, кожна зміна до закону — це відповідь на широкомасштабне вторгнення росії з метою зміцнення нашої обороноздатності. Кожне таке рішення проходить жорстке випробування в умовах воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про відповідальність військовозобов'язаних за неотримання повісток та неявку до військкомату.

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