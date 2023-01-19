«Іменні» номери залиште вдома: у МВС розповіли, які документи знадобляться українцям для виїзду за кордон автомобілем

Українцям, які отримали тимчасовий захист в країнах ЄС дозволили користуватись національними посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом. Але щоб виїхати з України автівкою, громадянам потрібно мати з собою певний пакет документів.

Як повідомляють в Головному сервісному центрі МВС, при перетині державного кордону на авто при собі потрібно мати:

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на ім’я водія або пасажира;

розпізнавальний знак України на авто (UA), розміщення якого не є обов’язковим за наявності позначення UA на номерному знаці;

дійсний договір міжнародного страхування «Зелена карта».

Окремо звертається увага на те, що на автомобілі має бути державний номерний знак, що містить латинські літери, а індивідуальний номерний знак діє тільки на території України.

Якщо водій не є власником автівки, то потрібно мати ще й свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у сервісному центрі МВС на підставі заяви власника транспортного засобу або на підставі доручення, договору оренди (найму, позички).

Нагадаємо, що автовласникам, які отримали тимчасовий захист у ЄС, дозволяється їздити автомобілем на українській реєстрації протягом усього терміну дії такого статусу. Після його закінчення автівку потрібно легалізувати — або розмитнити, або продати.

Раніше юристи дали поради щодо перетину кордону та розповіли, за які порушення громадян можуть притягти до відповідальності.

Фото Pixabay

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