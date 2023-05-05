«Молимося за дітей»: Дан Балан у новому відео із мирного ще Києва вперше відреагував на війну в Україні

Відомий молдовський співак, про якого ходили чутки, що він нібито мав роман із співачкою Тіною Кароль, Дан Балан до вторгнення рф жив і працював у Києві, але після 24 лютого практично не з'являється в публічному просторі. Співак вперше за вісім місяців вийшов на зв'язок із фанами.

Співак презентував кліп, який знято в Україні. Відеороботу під назвою «Love Maria» знімали дев'ять днів у мирному Києві, а постпродакшн тривав понад три місяці. Атмосферу кліпу створили понад 2500 дітей із київських шкіл.

«Це відео знято у мирному Києві, до повномасштабної війни. У кліпі взяли участь близько 2500 дітей із київських шкіл. У відео вони щасливо насолоджуються своїм дитинством і навіть не уявляють, що скоро їхнє життя зміниться. Сьогодні, коли ми представляємо цю відеороботу, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії», — прокоментував роботу Дан Балан.

Шанувальники у коментарях дякують артисту за підтримку України.

Як писали «ФАКТИ», на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну співак знаходився в Києві. Він намагався вилетіти до Румунії, де в нього на 5 березня було заплановано участь у національному відборі на «Євробачення 2023» — Балана оголосили ведучим цього заходу — але через припинення авіасполучення не зміг цього зробити. Згодом мама співака Людмила Балан заявила, що «ближче до кінця лютого» її син покинув Україну і виїхав до них у Молдову.

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