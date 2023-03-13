Війна застала в Києві: чому мовчить красунчик Дан Балан і де він зараз

Підступний удар ворога по Україні 24 лютого 2022 року застав зненацька не тільки Олега Винника, Потапа за Настею, але й інших улюбленців українців. І якщо дехто з них іноді з'являється на горизонті, то про «молдавського мачо» Балана нічого практично не відомо.

Виявляється, з Даном все в порядку — він живий-здоровий, не переїхав до росії і продовжує займатись творчістю, пише «Бульвар Гордона».

На момент повномасштабного вторгнення росії в Україну співак був у Києві та відреагував на агресію у соцмережі словами українського класика.

Він намагався вилетіти до Румунії, де в нього на 5 березня було заплановано участь у національному відборі на «Євробачення 2023» — Балана оголосили ведучим цього заходу — але через припинення авіасполучення не зміг цього зробити. Вже у квітні мати популярного співака, також молдовська виконавиця Людмила Балан заявила, що «ближче до кінця лютого» її син виїхав до них у Молдову.

Своєю чергою румунське видання Viva! 16 березня писало, що з Молдови Балан переїхав до Туреччини.

26 серпня Дан Балан уперше після паузи з'явився в мережі заради прем'єри своєї нової пісні Printre Culori («Серед квітів»), яку заспівав румунською мовою.

«Випускаю свою першу пісню румунською за 14 років. Я радий повернутися додому», — написав співак.

Раніше ця композиція під назвою «Любовь, как в песнях» звучала російською мовою — прем'єра цього треку відбулася в листопаді 2021 року, але після появи варіанта румунською російськомовний трек видалили.

Зараз на сторінці артиста в Instagram у шапці профілю написано фразу англійською мовою: «Give Peace a Chance» (Дайте шанс миру), — але сам він і далі зберігає мовчання.

Нагадаємо, в мережі також досі обговорюють зникнення з українських горизонтів Олега Винника.

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