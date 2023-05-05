300 людей загинули протягом 30 років військового конфлікту з проросійськими сепаратистами в Карабаху через замінування територій. 124 українців поповнили сумну статистику з тієї ж причини, повідомляє Фокус.

Як пише видання, проблема забруднення мінами потребує стратегічних рішень та консолідації зусиль світової спільноти.

Так, міжнародний «мозковий трест» GLOBSEC назвав Україну найзамінованішою територією у світі", а агентство ООН United Nations Development Programme підкреслило, що Україна перетворилася на одне з найбільших у світі мінних полів. Як свідчать дані організації, у зоні ризику ураження мін перебувають понад 14 мільйонів людей. За інформацією уряду, на повне розмінування територій потрібно близько 30 років. Аналогічні терміни розмінування передбачаються й у Карабаха.

«За оцінкою Світового банку, розмінування коштуватиме Україні $ 37.4 млрд доларів» , — повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль. Згідно з минулорічним звітом UNDP, Азербайджану на ті ж потреби потрібно приблизно стільки ж.

Обидві держави протистоять російському сепаратизму: Україна — на Донбасі та Криму, Азербайджан — у Карабаху.

«З огляду на спільність інтересів та зовнішньополітичного курсу, досвід Баку у сфері мінної загрози може виявитися корисним Києву не лише з погляду розмінування. Три роки азербайджанська влада просуває цю проблему в міжнародних організаціях, привертаючи до неї увагу світової спільноти та відстоюючи інтереси країн, що зазнали мінної загрози. «У квітні цього року президент Алієв вийшов з ініціативою зробити гуманітарне розмінування 18-ою метою сталого розвитку ООН і запропонував створити Групу країн-однодумців, які зазнали впливу мін», — йдеться у публікації.

Війська агресора продовжують щодня забруднювати окуповані українські землі смертоносними посівами. У Карабаху, частина якого залишається під контролем військового контингенту Росії, зберігається така ситуація. Хоча Азербайджан восени 2020 р. зумів звільнити основну частину суверенної території внаслідок Другої Карабахської війни, вірменська сторона під прикриттям військового контингенту Росії продовжує мінувати землі. У серпні-листопаді минулого року майже 3000 хв було виявлено у Лачинському, Кельбаджарському та Шушинському районах Карабаху. Більшість мали маркування 2021 р. і були зроблені у Вірменії. При цьому, як зазначав глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, Вірменія не лише відмовляється надати повну та точну інформацію про мінні поля, а й незаконно доставляє до Азербайджану та встановлює нові міни.

«Є документальні докази, що ці міни були зроблені у Вірменії у 2021 році, тобто вже після того, як офіційний Єреван підписав зобов'язання про повне припинення вогню та всіх військових дій у зоні карабахського конфлікту. Мета мінування Азербайджану — перешкодити поверненню понад мільйон азербайджанів». звільнені території, які вони змушені були залишити через вірменську агресію. Подібні цілі росія переслідує і в Україні, минаючи кожен клаптик окупованої своїми військами землі. Ця тактика типова для росіян, у чому можна переконатися, згадавши рівень замінованості звільнених від окупації територій , — пише «Фокус».

*Головне фото взяте з архіву журналу IRS

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