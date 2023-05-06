На Україну насувається холодний скандинавський антициклон: де вихідними можливі заморозки

Найтепліші дні початку травня проминули, і можлива весняна спека поступилася місцем більш холодним повітряним масам.

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

«Заморозки найближчими вихідними — знову в Україні! У ніч на суботу та на неділю заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України (це швидше — Вінниччина, Кропивницький з районами та Черкащина)», — вказує фахівець.

Протягом дня в суботу, 6 травня, температура повітря найвищою передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті — до +15…+19 градусів, місцями до +19…+22 градусів.

У більшості наших областей градуси будуть стриманішими, +11…+16.

У Києві 6−7 травня вночі холодно, до заморозків, вдень +11…+13 градусів. Вітер північно-східний, поривчастий. Опади в столиці малоймовірні, навіть сонячно, хіба що вранці у неділю збільшиться хмарність.

У неділю, 7 травня, в Україні суттєво похолодає, особливо у нічний час. Про це пише у соціальній мережі синоптик Ігор Кібальчич.



Різке похолодання, за його словами, викликане появою над Скандинавським півостровом антициклону Tina, який сприятиме проникненню морозного повітря з території Арктики в більш південні широти. У зв'язку з цим, при проясненнях у західних та північних областях спостерігатимуться заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Середньодобова температура виявиться нижчою за норму на 4 — 8 °C. У південній половині країни традиційно очікуються більш високі показники. Дощі переважно випадатимуть у західній та південно-східній частині України.

У західних областях хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікуються помірні дощі, вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С, на Закарпатті +13…+18 °С.

У північних областях без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки −3…−0 °С; вдень +10…+15 °С.

У центральній частині України опадів не очікується. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

На півдні країни без істотних опадів, лише у Криму та Приазов'ї очікуються невеликі дощі. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +14…19 °С.

У східних областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки −3…−0 °С; вдень +13…+18 °С.

На щастя, прохолодна погода не затримається надовго — вже до кінця другої декади місяця слід чекати майже літніх температур, прогнозують фахівці сайту «Метеопрог».

Також про потепління у другій декаді місяця йдеться в прогнозі фахівців сайту Gismeteo.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про Дні сили у травні. Саме в ці дні краще призначати важливі зустрічі та починати справи.

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