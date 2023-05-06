Коронація Чарльза: у Лондоні мільйони людей прагнуть потрапити на церемонію (наживо)

У суботу, 6 травня, у Лондоні відбувається коронація Чарльза ІІІ та Камілли. Великобританія є єдиною європейською країною, яка досі коронує своїх монархів. Церемонія ця має символічний і релігійний характер — Чарльз офіційно став королем того ж дня, коли померла його мати Єлизавета II.

Перша коронація відбулася 1066 року. Чарльз стане 40-м британським монархом, якого коронують у Вестмінстерському абатстві. Глядачі побачать кілька пишних процесій і стану свідками того, як британська королівська сім'я прагне дотримуватися традицій, яким уже понад тисячу років, одночасно модернізуючи монархію. Чарльз прагне уявити себе як реформатора.

Інтерес до коронації величезний. До Лондона протягом кількох останніх днів стікаються сотні тисяч людей, які хочуть стати свідками цієї історичної події. Знайти вільний номер у готелях неможливо.

Уздовж усього маршруту королівської процесії встановлені оглядові майданчики. Доступ до них було відкрито 6 травня о 06:00 ранку за лондонським часом. На цей час тисячі поліцейських зайняли свої місця.

Роботи вони мають у ці три дні чимало — до звичайних вихідних уряд додав на честь коронації ще один день. У понеділок, 8 травня, піддані Його Величності продовжуватимуть святкування.

За досвідом попередніх подібних масових гулянь можна з упевненістю передбачити, що на вулицях та в пабах буде повно людей, які не зможуть правильно розрахувати свої можливості щодо алкоголю.

Але не лише п'яні будуть турботою поліцейських. Не всі у Великій Британії підтримують монархію. Так, під час недавнього футбольного матчу вболівальники «Ліверпуля» скандували з використанням нецензурної лексики: «Засуньте вашу коронацію в одне місце!» А 6 травня вранці у центрі Лондона поліція затримала групу антироялістів, які розмахували плакатами «Не мій король». Їхній лідер вигукував ці ж слова в мегафон.

Противники монархії вважають, що вона давно зжила себе і є тягарем для платників податків. Щороку британська королівська родина отримує з бюджету приблизно 100 млн фунтів на свої потреби. Підраховано, що церемонія у Вестмінстерському абатстві коштуватиме скарбниці таку саму суму!

Однак багато економістів заявляють, що популярність королівської родини в усьому світі з лишком окупає ці витрати та приносить щорічно британській економіці десятки чи навіть сотні мільйонів доходу. А коронація дозволить встановити новий рекорд у цьому сенсі. Сувеніри, спеціально випущені із символікою цієї церемонії чипси, кекси, шоколад, печиво, пиво та багато інших товарів буквально сміли з полиць у супермаркетах.

Заходи безпеки вжито в Лондоні безпрецедентні. На коронацію прибули делегації з більшості країн світу, включаючи Україну. Нашу країну представляє перша леді Олена Зеленська. Делегації інших країн очолюють переважно глави держав та урядів. Серед тих, кого британський уряд і Букінгемський палац позбавили права бути присутніми на коронації, опинилися Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея.

Публіку на місця по обидва боки вулиць Мел та Уайтхолл (маршрут процесії) проходитиме в порядку живої черги. Тих, кому місця не дістанеться, направлять до Гайд-парку, Грін-парку та Сент-Джеймського парку. Там встановлені величезні екрани, на які буде виведено пряму трансляцію церемонії.

Біля Букінгемського палацу поставлено трибуни для запрошених гостей. До них входять ветерани збройних сил, співробітники Національної служби охорони здоров'я та соцпрацівники.

Безпосередньо у процесії, яка рушить від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства о 10:20 за лондонським часом, візьмуть участь трохи менше ніж 200 військовослужбовців із полків Палацової кавалерії, особистої охорони британського монарха. Вони вже чекають на початок процесії.

Ще тисяча військовослужбовців вишикувалися вздовж маршруту процесії.

Чарльз і Камілла вже прибули до Букінгемського палацу. Їх привезли у лімузині Bentley.

До 11:00 (у Києві буде година дня) король та королева мають зайняти свої місця у Вестмінстерському абатстві.

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