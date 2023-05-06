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Окупанти обстріляли Нікополь з «Градів» та артилерії, є поранені

11:16 6 травня 2023
Архівне фото ДСНС

Російські окупанти обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з «Градів» та артилерії. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, росіяни випустили по місту понад чотири десятки снарядів. Поцілили по промисловому підприємству.

«Поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років», — пише Лисак.

Наслідки удару наразі уточнюються.

Нагадаємо, минулої ночі від нальоту ворожих «Шахедів» постраждали і мешканці Синельниківського району Дніпропетровщини. А увечері 5 травня ракетного удару зазнали Краматорськ і Слов'янськ на Донеччині.

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