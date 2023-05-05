Окупанти завдали ракетних ударів по Слов'янську та Краматорську: фото наслідків

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 5 травня противник завдав 2 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону», — йдеться у повідомленні.

Так, на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

«Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Погрожуючі депортацією та конфіскацією майна, представники мобільних груп здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також вночі було збито два ворожих БпЛА типу «Shahed-136/131». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.

Як писали «ФАКТИ», у Запорізькій області російські окупанти, які бояться контрнаступу ЗСУ, планують насильно переселити мешканців 18 населених пунктів.

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