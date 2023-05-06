Коронація Чарльза: принца Гаррі посадили серед далеких родичів (фото)

У суботу, 6 травня, у Лондоні відбувається коронація Чарльза ІІІ та Камілли. У Вестмінстерському абатстві вже зібралися почесні гості. Це не лише члени королівських сімей Європи, глави держав та урядів різних країн світу, а й зірки кіно, музики та спорту. Вони чекають на прибуття Чарльза і Камілли. Церемонія має розпочатися об 11:00 за лондонським часом (година дня за київським часом).

Король та королева приїхали до Букінгемського палацу в лімузині Bentley. Чарльз був одягнений у звичайний костюм. У палаці монарх, як очікується, переодягнеться у парадний офіцерський мундир. У ньому він і буде коронований. Це один із відступів від багатовікової традиції. Всі британські королі до Чарльза коронувалися в бриджах та шовкових панчохах.

Серед тих, хто зі знаменитостей отримав запрошення на коронацію, опинилися відома британська актриса Емма Томпсон, актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай, знаменитий композитор Ендрю Ллойд Веббер, американська співачка Кеті Перрі, американський співак Лайонел Річі, рок-музикант.

Як повідомляють британські ЗМІ, зайняв своє місце у Вестмінстерському абатстві та принц Гаррі. Молодший син короля прилетів до Лондона комерційним рейсом напередодні. Гаррі не має жодної офіційної ролі в коронації. Йому виділили місце у третьому ряду поруч із кузинами та іншими далекими родичами.

Букінгемський палац 6 травня офіційно підтвердив, що герцог Сассекський не братиме участі в жодній з фотосесій. Не знайшлося місця для Гаррі і на балконі Букінгемського палацу, куди за традицією після коронації вийде вся королівська родина. Герцог відразу після церемонії в абатстві відлетить назад до США, щоб встигнути на день народження свого сина Арчі. Хлопчику виповнилося 6 травня чотири роки.

До речі, жодної офіційної ролі у коронації не отримав і принц Ендрю, рідний брат Чарльза. Це пов'язано із сексуальним скандалом, у якому замішаний Ендрю.

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