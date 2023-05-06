Мобілізація в Україні: адвокатка нагадала, хто точно не підлягає призову

В Україні ще на 90 днів продовжили режим воєнного стану та мобілізацію.

На військову службу під час воєнного часу не призивають чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час стримування збройної агресії росії проти України під час воєнного часу.

Про це нагадала адвокатка Наталія Чирочка.

Ця норма також стосується тих, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях.

Якщо у сім'ї є неповнолітні діти, то не всі батьки можуть бути мобілізовані.

«Відповідно до ст. 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ та ст. 2 Закону України „Про військовий обов'язок та військову службу“ не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу по одному з видів військової служби», — зазначила адвокатка.

Тобто якщо в сім'ї є неповнолітні діти, і жінка проходить службу, то чоловіка вже не мобілізують. Для цього жінка повинна нести один з таких видів військової служби:

- строкова військова служба,

- служба за призовом під час мобілізації, на особливий період

- служба за контрактом осіб рядового або сержантського та старшинського складу

- навчання курсантів вищих військових навчальних закладів

- служба за контрактом осіб офіцерського складу

- служба за призивом осіб офіцерського складу або з числа резервістів у особливий період.

Нагадаємо, в Україні планується зменшити граничний вік перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.

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