В рф підірвали автомобіль пропагандиста Прилєпіна

У російському Нижньому Новгороді висадили у повітря автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Письменник у момент вибуху перебував у машині.

Про це пишуть російські Telegram-канали.



Джерело Shot повідомляє, що машина, в якій їхав Прилєпін, вибухнула о 10:40. Водій Олександр загинув на місці. Сам Захар Прилєпін серйозно постраждав, у нього поранені ноги. В «Ауді» вони були вдвох.

Вибуховий пристрій було закладено під капот. Автомобіль після вибуху перекинуло. Вирва під машиною утворилася діаметром приблизно 1.5 метра та 0,7 метра глибиною. На місці чекають на гелікоптер.



Телеграм-канал Baza повідомляє, що автомобіль Прилєпіна вибухнув за 50 км від міста Бор. За інформацією Baza, разом із письменником була його донька — вони їхали до села Піонерське. Вона вийшла з машини за кілька хвилин до вибуху.

За інформацією російського видання «РБК», яке цитує Bild, Прилепін зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Його автомобіль перетнув один з пропускних пунктів на прикордонній території. Дорогою пропагандист зупинився поїсти в кафе у Нижньогородській області, а вже після того, як продовжив рух, стався вибух.

За попередньою інформацією, підозрювані в організації вибуху супроводжували машину пропагандиста вже на території росії.

У мережі з'явилась інформація, що відповідальність за підрив машини пропагандиста Прилєпіна взяв на себе рух «АТЕШ».

Нібито, охота за письменником йшла вже кілька місяцив.

«Рух „АТЕШ“ полював за Прилєпіним від початку року. Його дістали. Усе тільки починається для рашистів. Захар Прилєпін був поганим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось прямо як відчували. І збулося — їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а з сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Прилепін — відомий російський письменник, пропагандист, підтримував сепаратистів з 2014 року та активно виступає за війну. У січні повідомлялося, що Прилєпін «підписав контракт з Росгвардією» та «поїхав воювати в Україну».

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