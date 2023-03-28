Просять легалізувати приватні військові компанії: чому «штормить» зрадників в окупованому Криму

Серед угруповань кремля знову спалахнула дискусія щодо легалізації приватних військових компаній. Окупованого Криму вона торкнулася в контексті не тільки широкої злочинної діяльності терористичного «Вагнера» на півострові, а й спроб кримських колаборантів піаритися на нібито власних «військових компаніях». Так, активно лобіює «легалізацію ПВК» тісно пов’язаний з півостровом колаборант Олег Царьов, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

За словами експертів, ні до масштабної агресії, ні в її рамках, ні після активного залучення загарбниками приватних компаній самі «говорючі голови» «Вагнера» питання своєї легалізації не лобіювали, задовольнившись своїм «сірим статусом» таких собі злочинних добровольців.

Основними піарниками легалізації кілька років виступали діячі системної опозиції агресора на кшталт Сергія Миронова та Захара Прилепіна, та їм протистояли схожі «охоронці» російського імперіалізму типу «системного» депутата думи Євгена Федорова.

Але на практичне питання діяльності терористів з «Вагнера» та подібних структур це питання не вплинуло, проте піар саме Царьова на тему «легалізації військових компаній» не є випадковим, вважають експерти асоціації.

«Оскільки „лютий друг“ Царьова Сергій Аксьонов почав бурхливий піар на „приватних військових“, і співпрацюючи з терористами „Вагнера“, і намагаючись їх копіювати на місцевому рівні, а також тому, що питання „легалізації“ для Аксьонова та його прибічників є вкрай токсичним, то очевидно, що Царьов і надалі есплуатуватиме цю вкрай неприємну для його „сімферопольських колег“ тематику», — зазначають експерти асоціації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найближчими тижнями тисячі російських ув'язнених, які воювали за угруповання «Вагнер», ймовірно, будуть помилувані та звільнені.

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