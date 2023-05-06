Попри відстрочку: що робити студенту, якому прийшла повістка

У період дії режиму воєнного стану повістки можуть вручити будь-яким чоловікам віком від 18 до 60 років.

Навіть наявність права на відстрочку не гарантує, що людині не прийде повістка. Якщо студенту прийшла повістка, йому теж необхідно прибути до Терцентру комплектації та соціальної підтримки (військкомат).

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Студенту потрібно подати до військкомату довідку з навчального закладу, студентський квиток, якщо такий є, та документи на підтвердження акредитації закладу освіти.

Документи, які потрібні студентам для відвідання ТЦК та СП:

- паспорт;

- військовий квиток;

- студентський квиток;

- довідка про зарахування до числа студентів денної форми навчання.

Якщо студенту з незрозумілих причин відмовили у наданні відстрочки й вручили повістку для приєднання до конкретної військової частини, потрібно одразу скаржитися до військкомату вищого рівня.

Юрист радить чітко відстоювати свою позицію, оскільки вже після мобілізації звільнення з цієї підстави фактично буде неможливим.

Він також зауважив, що студента можуть направити на медичний огляд.

Нагадаємо, в Україні планують знизити граничний призовний вік з 27 до 25 років.

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