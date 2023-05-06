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Після контрнаступу ситуація проясниться: на що сподівається Орбан щодо України

20:57 7 травня 2023
Орбан

Очікуваний український наступ — це остання велика можливість для Києва. Попереду важкі тижні війни, але після наступу ситуація проясниться, про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

«росія не буде сидіти склавши руки і спостерігати за тим, як вона зазнає поразки. Будапешт особливо зацікавлений у мирі», — сказав Віктор Орбан та зазначив, що війна росії з Україною навряд чи закінчиться цього року.

«Процвітаюча і успішна Україна була б у наших інтересах, це підвищило б цінність Угорщини. Україна в біді, в стані війни, зруйнована, під загрозою, яка втрачає сотні тисяч людських життів, знижує привабливість Угорщини», — заявив глава уряду. У своєму інтерв’ю Віктор Орбан вчергове відзначився скандальною заявою, заявивши, що частина Закарпаття — це «давні угорські землі, які зараз належать Україні», а угорці там є корінною громадою. Саме тому Будапешт особливо зацікавлений у мирі". Однак цю частину було вирізано з остаточного запису, який було завантажено на YouTube.

До слова, Орбан, вже не раз відзначався скандальними заявами щодо України. У своєму інтерв’ю він також підкреслив рішучість Ватикану зупинити кровопролиття, і що Папа Франциск також розраховує на Угорщину в цьому питанні.

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