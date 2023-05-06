Фігура стане стрункішою: чому квасоля корисна для вашого здоров’я

Квасоля, яка широко використовується в українській кухні — чудове джерело клітковини. Це важливо, оскільки більшість із нас не отримують рекомендованих 25−38 грамів клітковини щодня. Клітковина допомагає підтримувати регулярне харчування і захищає від серцевих захворювань, високого рівня холестерину, високого кров'яного тиску і хвороб травлення, пише https://www.webmd.com/diet/default.htm

Квасоля містить близько 19 грамів клітковини на чашку. Додайте трохи копченої індички, капусти, цибулі та моркви, щоб отримати ситний суп. Якщо ви візьмете за звичку їсти квасолю, то, швидше за все, матимете меншу масу тіла, тоншу талію та нижчий індекс маси тіл. Дослідження показують, що чоловіки з ожирінням, які сиділи на дієті з високим вмістом білка, втрачали більше ваги, коли основним джерелом білка була квасоля.

Ви зробите послугу своєму серцю, якщо зробите квасолю регулярною частиною свого раціону. Дослідження показують, що вона може знизити рівень «поганого» холестерину. Щоб отримати дійсно корисну для серця їжу, спробуйте простий салат з буряка, квасолі та зелені.

Вживання різноманітних видів квасолі не тільки допомагає запобігти діабету, але й контролювати високий рівень цукру в крові, який є одночасно і причиною, і симптомом захворювання. Приготуйте квасолю на пару з дрібкою солі та оливковою олією, і ви отримаєте смачний гарнір.

Калій потрібен вашому організму майже для всього, включаючи серце, нирки, м'язи та нерви. Квасоля містить досить багато калію.

У квасолі є один недолік. У вас можуть з'явитися гази, якщо ви раптово додасте багато квасолі до свого раціону. Зазвичай це не шкідливо для здоров'я, але може бути неприємно. Після першого тижня ви повинні відчувати менше газів, оскільки ваш організм звикне до квасолі. Вживання великої кількості води може допомогти.

Раніше дієтологиня розповіла про унікальну користь квасолі та скільки її слід вживати.

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