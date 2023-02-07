Салат з квасолею та нутом для тонкої талії: простий, смачнющий й корисний, готується за 2 хвилини

Українська фуд-блогерка Alina FooDee пропагує смачну, корисну та просту у приготуванні їжу. Особливо їй вдаються рецепти салатів, один з яких вона запропонувала приготувати.

Салат з квасолею та нутом Продукти: Бобові (квасоля, нут тощо) — 250 г

Огірок — 1 шт.

Перець — 1 шт.

Часник — 1 зубчик

Цибуля — 1 шт.

Кінза — маленький пучок

Сіль, чорний мелений перець — до смаку

Лимонний сік — 1 ст.

Оливкова олія — 1−2 ст.л.

Цукор — щіпка (за бажанням). Блогерка впевнена, що такий смачний, простий та корисний салат сподобається тим, хто стежить за фігурою та намагається не переїдати.

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