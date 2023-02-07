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Салат з квасолею та нутом для тонкої талії: простий, смачнющий й корисний, готується за 2 хвилини

17:46 7 лютого 2023
салат

Українська фуд-блогерка Alina FooDee пропагує смачну, корисну та просту у приготуванні їжу. Особливо їй вдаються рецепти салатів, один з яких вона запропонувала приготувати.

Салат з квасолею та нутом

Продукти:

Бобові (квасоля, нут тощо) — 250 г
Огірок — 1 шт.
Перець — 1 шт.
Часник — 1 зубчик
Цибуля — 1 шт.
Кінза — маленький пучок
Сіль, чорний мелений перець — до смаку
Лимонний сік — 1 ст.
Оливкова олія — 1−2 ст.л.
Цукор — щіпка (за бажанням).

Блогерка впевнена, що такий смачний, простий та корисний салат сподобається тим, хто стежить за фігурою та намагається не переїдати.

Раніше ми розповідали, як за тиждень позбутися черевного жиру.

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