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Книга рецептів

«Ви будете в захваті від цієї смакоти» — готуємо староукраїнський борщ із яглицею

20:50 10 липня 2022
Борщ з яглицею

Вінницька кулінарка Ольга Черкевич часто ділиться з нами своїми рецептами, нещодавно це був рецепт вишневого соусу до м’яса, а сьогодні — староукраїнського борщу із яглицею.

Ця рослина — відомий усім надокучливий бур'ян, і разом з тим, справжня комора корисних речовин. У ній, за словами пані Ольги, є макро- і мікроелементи: калій, магній, залізо, марганець, мідь, бор, титан. Така приправа збагачує їжу корисними мікроелементами й вітамінами, надає їй пікантного смаку. Спробуйте — не пошкодуєте!

Інгредієнти:
1 скл. квасолі,
2 — 3 картоплини,
пучок молодих маленьких бурячків з гичкою,
корінь селери, петрушки, пастернаку,
капуста,
стебла яглиці,
сіль, перець, томатна паста, зелень, олія, цибуля, часник, півпучка щавлю.

Приготування:

Намочіть квасолю на ніч у воді й зваріть до напівготовності. До неї покришіть помиті овочі — картоплю, буряк (без гички), селеру, пастернак, петрушку. Поки овочі варяться (приблизно 15 хв.), робимо засмажку: на розігрітій пательні смажимо цибулю до золотистого кольору, додаємо розчавлений долонькою часник зі шкаралупою і теж підсмажуємо.

Суміш добавляємо до борщу. Коли овочі готові, кришимо гичку з буряків, капусту, стебла яглиці, щавель. Доправляємо томатною пастою до смаку, сіллю, перцем та дрібно нарізаною зеленню (кріп, петрушка, селера). Борщ має настоятися приблизно 15 хв.

А якщо у літню спеку вам хочеться чогось холодненького, можете приготувати смачнющий ягідний холодник, про який нещодавно писали «ФАКТИ».

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