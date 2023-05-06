В російському Оренбурзі впала карусель у парку: постраждали близько 20 людей, серед яких діти (відео)

В місті Оренбург в рф в суботу, 6 травня, впала велика карусель в оновленому парку атракціонів. Заклад розпочав роботу після реконструкції трохи більше тижня тому, і відкривав його особисто мер міста, який пообіцяв піклуватися про безпеку відвідувачів.

Однак у перші ж вихідні у парку сталася НП. Обірвалася карусель «Вихор», яка на високій швидкості буквально впала.

Як повідомляють очевидці, яких було очікувано багато, грала музика, потім раптом почулося щось схоже на вибух і все стихло. Діти кричали на весь парк, дорослі бігли на допомогу.

За офіційною інформацією УМВС росії по Оренбурзькій області, внаслідок НП постраждали 20 осіб. Нині їм надається необхідна допомога. У МОЗ Оренбурзької області заявили, що госпіталізовано 15 громадян, троє з них перебувають у важкому стані.

Госпіталізація травмованих

Прокоментували НП і у мерії Оренбурга — там заявили, що падіння кабінок каруселі сталося через поломку в механізмі. Слідчий комітет порушив кримінальну справу.

Нагадаємо, минулого року при схожих обставинах у німецькому парку розваг травмувалося 34 особи.

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