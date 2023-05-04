Окупанти перебувають «не в найкращому стані»: пригожин панікує через український контрнаступ

Керівник групи «Вагнера» євген пригожин безпідставно заявив, що український контрнаступ вже розпочався. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). На думку експертів, це було зроблено для того, щоб використати тривогу в інформаційному просторі та закликати до посилення російської військової підтримки бахмутського наступу групи «Вагнера».

В аудіозаписі, опублікованому 3 травня, пригожин заявив, що вважає, що Україна вже почала контрнаступ, і послався на збільшення української активності «по периметру» бахмутського фронту. «Кухар путіна» також стверджував, що фланги «Вагнера», які зараз утримуються звичайними російськими повітряно-десантними військами, перебувають «не в найкращому стані», і заявив, що не буде спекулювати на тому, наскільки вони надійні, щоб зберегти «ввічливість».

Коментуючи слова євгена пригожина про стан флангів, експерти пишуть, що, найімовірніше, заява є тонко завуальованою критикою російського Міністерства оборони (МО) і його здатності допомогти приватній армії найманців утримати Бахмут, і припускають, що пригожин звинувачує МО у неспроможності утримувати українські локальні контратаки в Бахмуті.

пригожин зробив висновок, що він очікує більш «активної фази» контрнаступу протягом наступних кількох днів. Ймовірно, констатують аналітики, він використовує цю заяву, щоб скористатися постійним занепокоєнням в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу і лобіювати посилення підтримки «Вагнера» на тлі постійних прохань до МО рф надати їм більше боєприпасів для наступу на Бахмут.

ISW не виявила жодних додаткових доказів, які б підтверджували заяви пригожина, і не вважає, що український контрнаступ розпочався в районі Бахмуту.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з комбатом Дмитром Кухарчуком: «Не можу зрозуміти, чому зараз усі говорять про контрнаступ».

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