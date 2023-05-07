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Винник і МЕРІ присвятили Львову пісню та лірик-відео до Дня народження міста

14:31 7 травня 2023
Віктор Винник

Про Львів написано безліч хітів. Колись пісня Віктора Винника і МЕРІ «Місто» стала офіційним гімном святкування 750-річчя міста Лева. Що цікаво, у цій пісні про Львів жодних згадок не було, та почувши її, кожен безпомилково вгадував, про яке саме місто йдеться. Але музиканти вирішили не зупинятися на досягнутому і написати пісню саме про Львів. Трек, який отримав назву «Хай все буде так», цілком присвячений культурній столиці України.

Продюсував пісню лідер гурту PANCHYSHYN Остап Панчишин на львівській студії Jenny Records. В планах — зйомка відеокліпу, нині ж для користувачів YouTube зроблено лірик-відео, де за основу взято світлини Львова авторства давнього знайомого команди, фотографа Ярослава Барана.

Продюсував пісню лідер гурту PANCHYSHYN Остап Панчишин

«Я хотів передати власне бачення міста і своє ставлення до нього. Думаю, багато хто поділить мої думки, бо так само, як я, відчуває Львів…» — каже про нову пісню співак Віктор Винник.

Він мріє про те, щоб наступний день народження місто Лева відзначало вже після нашої Перемоги у мирній країні.

Раніше українська співачка та блогерка Kristonko розповіла про зйомки найекстремальнішого кліпа в її житті на авторську пісню «Не приходь».

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