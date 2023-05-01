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«Знімали в Карпатах без жодних страховок. Було дуже ризиковано»: українська співачка про найекстремальніший кліп

22:30 2 травня 2023
Kristonko

Співачка та блогерка Kristonko презентувала авторський кліп «Не приходь». Вперше зірка співає не про «хепі енд».

— Напевно, перша моя авторська пісня про кохання, яке втратило свою силу. Яке змучилось терпіти зраду, зневагу та брехню. В пісні є рядки: «Не проси мою любов». Тобто серце людини настільки вже змучилось від емоційних гойдалок, що воно просто каже: «Не проси, я вже тебе більше не полюблю». Гадаю, «не хепі енд» — тема, близька багатьом. Також я зрозуміла, що пишу тільки про щасливий кінець, але життя таке, що насправді не все так чудово й безхмарно. Майже кожен відчував схоже, коли обирав не ту людину", — розповіла «ФАКТАМ» Kristonko.

Прослуховуючи трек, на думку виконавиці, слухач може згадати те, що було в нього в житті, попередній досвід. Або просто перейнятися тими словами та емоціями, які чує у пісні. Також співачка вперше виконує пісню у новому для себе стилі — синті-поп.

— Ідея пісні була моя. Маю команду з трьох людей, які тільки вносять певні коригування в текст та звучання самого твору. Пісню створювала, як завжди, під мотив, який я наспівую. Потім підбирається текст, структура — та погнали випускати. Новий стиль в музиці мені запропонувала людина, яка робить всі супроводи — «мінуси». Каже:"Давай зробимо щось нове". Я це підтримала. Класний біт, качає і водночас щось свіже. Ніби нове дихання в моїй творчості. І взагалі, зараз відбулась серйозна трансформація мого стилю в музиці. Дуже цікаво, як сприймуть це мої слухачі, — додає співачка.

Kristonko з командою зняли відеокліп на нову пісню. На знімальний майданчик довелось викликати евакуатор. Без нього, як каже авторка пісні, не вдалось б з такою легкістю зняти кліп, адже він був дуже екстремальний.

На зйомках кліпу

— Знімали у Карпатах без жодних страховок. Було дуже ризиковано. Оператор знімав і водночас контролював, щоб не впасти в обрив. Ніколи не забуду ці зйомки, офіційно вони були найекстремальніші, — констатує блогерка.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Оля Полякова презентувала перший кліп за останній рік.

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