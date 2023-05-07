«А так все добре починалося»: Сергій Фурса про те, чому китайці злі на путіні через збитий над Києвом «Кинжал»
«Збиття «Кінжала» над Києвом стало дуже гучною подією. В прямо і переносному сенсі, — пише Сергій Фурса у соцмережах. — В прямому зрозуміло, бо мало знайдеться людей у Києві, хто не почув цього о другій ночі. А потім не порадів з того, що українська ППО, посилена американськими «Патріотами», показала кузькіну мать російській суперзброї.
А от в переносному цікавіше. Бо це вперше зіткнулися західні системи ППО і новітня суперзвукова зброя. Зброя Судного Дня від москви. І західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така й супер. А нею ж путін лякав весь світ. Все майже як з російською армією, найстрашніше в якій — то пика прігожина і російських генералів. Як виявилося.
Тому десь дуже радіють американські генерали. І всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї. Останні радіють ще більше, бо всі інші країни, які купували російські засоби ППО, зараз зрозуміють, хто папа. І побіжать робити замовлення. Так що не треба переживати за американську підтримку України. Лобісти провідних компаній виробників зброї, які є у демократах, але більше все ж таки у республіканцях, уміють рахувати гроші.
А от хто ж тужить? То, зрозуміло, кремль. Бо його знов опустили. Двічі за тиждень.
А ще є дуже багато дуже злих китайців. Дуже злих і на путіна також. Бо китайці останнім часом хизувалися розробками своє супер-пупер надзвукової зброї. І бо в Тайвані на озброєнні стоять «Патріоти». Багато-багато «Патріотів». А тепер буде ще більше. І тепер китайцям і усьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвань і союзників своєю супер-пупер надзвуковою ракетою на вийде. І перспектива маленької побєдоносної війни проти Тайваня віддаляється ще далі. І дякувати за це треба путіну.
А так все добре починалося для товарища Сі. Дозволяєш путіну напасти на Україну. Маєшь побачити швидку війну і офігєвший Захід. Який принизили. І на тлі цього нападаєшь на Тайвань. Ідеальний план. Який навернувся ще в лютому-березні 2022 року завдяки Збройним силам України. І простому українському солдату, і генералу. Яких ніхто не приймав у розрахунок. І які перевернули дороги дригом плани із захопленя світу купою божевільних диктаторів".
Фото із соцмереж
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