«А так все добре починалося»: Сергій Фурса про те, чому китайці злі на путіні через збитий над Києвом «Кинжал»

Публіцист Сергій Фурса вважає, що збиття російської ракети над столицею України продемонструвало первагу західних систем ППО, які, до речі, стоять і на Тайвані.

«Збиття «Кінжала» над Києвом стало дуже гучною подією. В прямо і переносному сенсі, — пише Сергій Фурса у соцмережах. — В прямому зрозуміло, бо мало знайдеться людей у Києві, хто не почув цього о другій ночі. А потім не порадів з того, що українська ППО, посилена американськими «Патріотами», показала кузькіну мать російській суперзброї.

А от в переносному цікавіше. Бо це вперше зіткнулися західні системи ППО і новітня суперзвукова зброя. Зброя Судного Дня від москви. І західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така й супер. А нею ж путін лякав весь світ. Все майже як з російською армією, найстрашніше в якій — то пика прігожина і російських генералів. Як виявилося.

Тому десь дуже радіють американські генерали. І всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї. Останні радіють ще більше, бо всі інші країни, які купували російські засоби ППО, зараз зрозуміють, хто папа. І побіжать робити замовлення. Так що не треба переживати за американську підтримку України. Лобісти провідних компаній виробників зброї, які є у демократах, але більше все ж таки у республіканцях, уміють рахувати гроші.

А от хто ж тужить? То, зрозуміло, кремль. Бо його знов опустили. Двічі за тиждень.

А ще є дуже багато дуже злих китайців. Дуже злих і на путіна також. Бо китайці останнім часом хизувалися розробками своє супер-пупер надзвукової зброї. І бо в Тайвані на озброєнні стоять «Патріоти». Багато-багато «Патріотів». А тепер буде ще більше. І тепер китайцям і усьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвань і союзників своєю супер-пупер надзвуковою ракетою на вийде. І перспектива маленької побєдоносної війни проти Тайваня віддаляється ще далі. І дякувати за це треба путіну.

А так все добре починалося для товарища Сі. Дозволяєш путіну напасти на Україну. Маєшь побачити швидку війну і офігєвший Захід. Який принизили. І на тлі цього нападаєшь на Тайвань. Ідеальний план. Який навернувся ще в лютому-березні 2022 року завдяки Збройним силам України. І простому українському солдату, і генералу. Яких ніхто не приймав у розрахунок. І які перевернули дороги дригом плани із захопленя світу купою божевільних диктаторів".

Фото із соцмереж

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