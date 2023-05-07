Осічка «Шахтаря» в Олександрії та скандал з пенальті Довбика в Одесі: відеоогляди матчів 25-го туру УПЛ

У неділю, 7 травня, поєдинками в Одесі, Ужгороді та Олександрії стартувала програма 26-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 26-й тур

7 травня (неділя)

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Михайленко, 9 — Келсі, 75). Юніорські склади — 0:1.

«Шахтар»: Трубін, Матвієнко, Ракицький (Михайличенко, 70), Бондар, Конопля, Степаненко, Джурасек (Криськів, 46), Бондаренко (Сікан, 86), Судаков, Швед (Зубков, 70), Траоре (Келсі, 24).

Олександрійців останнім часом сміливо можна вважати одним із найнезручніших суперників для «Шахтаря». Ще б пак! В останніх восьми зустрічах до нинішнього протистояння на стадіоні «Ніка» колектив із Кіровоградської області шість (!) разів відбирав очки у гранда, двічі обігравши гірників.

Ось і цього разу команда Руслана Ротаня швидко повела у рахунку завдяки голу вихованця… «Динамо» Михайленко. На цьому біди донеччан не закінчилися: у середині першого тайму «зламався» основний форвард «Шахтаря» Траоре, який поступився місцем на полі Келсі.

Довгий час гірники не могли підібрати ключі до воріт голкіпера Шевченка, але саме нападник із Венесуели на 75-й хвилині зрівняв рахунок у поєдинку. Більшого командам Руслана Ротаня та Ігора Йовічевіча не вдалося, і за втраченими очками гірників у золотих перегонах уже наздогнав «Дніпро-1», який 11 травня дограє в Ужгороді матч 1-го туру проти «Олександрії».

«Чорноморець» (Одеса) — «Дніпро-1» — 1:2 (Алефіренко, 53 — Назаренко, 57, Довбик, 82). На 63-й хвилині Довбик («Дніпро-1») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:1.

До нинішнього протистояння команд Романа Григорчука та Олександра Кучера одесити програли дніпрянам усі три зустрічі в УПЛ, зумівши забити лише один м'яч.

Поступилися «моряки» і цього разу. Хоча, здавалося, футбольна Фортуна їм посміхалася. На початку другого тайму «Чорноморець» вийшов уперед, а за рахунку 1:1 голкіпер одеситів Паст двічі відбив удари з пенальті найкращого бомбардира УПЛ Довбика (суддя попросив форварда «Дніпра-1» повторити невдалу спробу, оскільки воротар покинув лінію воріт ще до удару). До речі, чи не найбільше промаху Артема мав радіти рефері їх Харкова Панчишин, адже 11-метровий удар він призначив за фол… за межами штрафного майданчика.

А Довбик таки забив (21-й м'яч нападаючого збірної України в сезоні!), принісши на 82-й хвилині своїй команді четверту поспіль перемогу над «Чорноморцем» і дозволивши продовжити переслідування «Шахтаря».

«Металіст» (Харків) — «Львів» — 1:0 (Прядун, 79). Юніорські склади — 1:3.

До очного протистояння в Ужгороді аутсайдери прем'єр-ліги підійшли із жахливими серіями без перемог. І якщо львів'яни до цього не перемагали «лише» у дев'яти поєдинках поспіль (одна нічия та вісім поразок), то харків'яни не знали радості перемог у цілих 17 матчах (шість нічиїх та 11 поразок).

У битві аутсайдерів удача посміхнулася «Металісту», який виграв зустріч завдяки 9-му в сезоні точному удару найкращого бомбардира команди Прядуна. Перший успіх харків'ян в УПЛ з 15 жовтня минулого року, коли обіграли «Ворсклу» (3:2).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 60 очок (25 матчів);

2. «Дніпро-1» — 57 (24);

3. «Зоря» — 52 (24);

4. «Динамо» — 47 (24);

5. «Олександрія» — 38 (24);

6. «Кривбас» — 32 (24);

7. «Ворскла» — 30 (24);

8. «Колос» — 30 (24);

9. «Металіст 1925» — 27 (24);

10. «Інгулець» — 27 (24);

11. «Чорноморець» — 26 (25);

12. «Верес» — 24 (24);

13. «Минай» — 23 (24);

14. «Металіст» — 22 (25);

15. «Рух» — 21 (24);

16. «Львів» — 13 (25).

Бомбардири: 21 м'яч — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Владислав Ванат («Динамо»); 9 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Назарій Русин («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

У 25-му турі української прем'єр-ліги 8 травня зіграють: «Кривбас» — «Динамо», «Минай» — «Ворскла», «Рух» — «Інгулець», «Верес» — «Колос», «Зоря» — «Металіст 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у скандальному матчі УПЛ переміг «Минай».

Фото ФК «Олександрія»

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