Де дивитися онлайн «Кривбас» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матчі 25-го туру чемпіонату України

У найближчі два дні пройдуть вісім матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 7 травня, лідер чемпіонату, донецький «Шахтар» приїде в гості до «Олександрії». Обидві команди перед звітним поєдинком мають тривалі безпрограшні серії — «гірники» не знають гіркоти поразок у 12 матчах, а олександрійці не йдуть із домашнього поля на щиті у 10 іграх поспіль.

Утім, букмекери віддають явну перевагу гостям. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» дають на перемогу підопічних Ігора Йовічевіча коефіцієнт 1,63, на нічию — 4,10, на успіх хлопців Руслана Ротаня — 5,50.

В інших поєдинках ігрового дня одеський «Чорноморець» вдома спробує відібрати очки у «Дніпра-1», який виграв шість із семи останніх матчів, а харківський «Металіст» прийме в Ужгороді «Львів», який жевріє на дні турнірної таблиці.

Продовжиться тур у неділю, 8 травня. Київське «Динамо», яке поки що виключно перемагає під керівництвом Олександра Шовковського, приїде в гості до «Кривбасу». Букмекери вірять, що успіх буде на стороні гостей. У «Фаворит Cпорт» можна поставити на перемогу «біло-синіх» з коефіцієнтом 1,67, на нічию — 4,0, на тріумф підопічних Юрія Вернидуба — 5,30.

Луганська «Зоря», яка днями відсвяткувала 100-річчя від часу заснування, спробує обіграти харківський «Металіст 1925» та здобути п'яту поспіль перемогу. «Верес», який зняв «прокляття» домашнього стадіону, прийме на «Авангарді» ковалівський «Колос», що не втрачає надії на потрапляння в єврокубки. Також «Ворскла» зіграє на Закарпатті з «Минаєм», а «Рух» побореться на «Арена Львів» з «Інгульцем».

Чемпіонат України. 25-й тур

7 травня (неділя)

«Чорноморець» — «Дніпро-1» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Металіст» — «Львів» 13:00 УНІАН

«Олександрія» — «Шахтар» 15:00 Setanta Sports Ukraine, ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

8 травня (понеділок)

«Кривбас» — «Динамо» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Минай» — «Ворскла» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Рух» — «Інгулець» 15:00 УНІАН

«Верес» — «Колос» 15:00 Setanta Sports Ukraine, ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

«Зоря» — «Металіст 1925» 17:00 УНІАН

Становище команд:

1. «Шахтар» — 59 очок (24 матчі);

2. «Дніпро-1» — 54 (23);

3. «Зоря» — 52 (24);

4. «Динамо» — 47 (24);

5. «Олександрія» — 37 (23);

6. «Кривбас» — 32 (24);

7. «Ворскла» — 30 (24);

8. «Колос» — 30 (24);

9. «Металіст 1925» — 27 (24);

10. «Інгулець» — 27 (24);

11. «Чорноморець» — 26 (24);

12. «Верес» — 24 (24);

13. «Минай» — 23 (24);

14. «Рух» — 21 (24);

15. «Металіст» — 19 (24);

16. «Львів» — 13 (24).

Бомбардири: 20 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Назарій Русин («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»), Де Паула Таллес («Рух»), Артем Бондаренко («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар юніорської команди «Шахтаря» Володимир Сегеда вступив до лав ЗСУ та хоче йти воювати.

Фото ФК «Динамо»

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