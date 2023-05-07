Протягом цієї доби противник завдав 8 ракетних ударів, зокрема, 2 ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, внаслідок чого поранено 5 цивільних громадян. Окрім того, 5 російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 — по Херсонщині, без втрат.

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, ворог 7 травня завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак.

На Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут, ворог обстрілює місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового, Іванівського, Часового Яру та Ступочок.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області. Здійснив обстріли понад 45 населених пунктів.

«Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області. Так, в Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. А в Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої „народної міліції“ разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі», — йдеться у вечірньому зведенні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також 3 склади боєприпасів ворога.

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Фото — скріншот

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