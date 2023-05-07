Окупанти під виглядом надуманої «евакуації» готують реальні провокації. Не менш реальною є і гуманітарна катастрофа, спричинена хворою фантазією рашистів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«На прикладі поки що окупованого Токмака: В евакуаційних колонах лише третина автобусів з цивільними, в інших притаїлися військові. Людей довозять до Бердянська, русню везуть далі в бік Маріуполя. Окупанти щодня, щогодини, навіть вночі, їздять по вулицях і через гучномовці нагнітають „паніка є“. А з нею наростає і гуманітарна криза. Люди масово намагаються придбати ліки та продукти довгого вжитку, проте вже не можуть це зробити. В магазини перестали постачати товар, деякі вже закриті, майже не працюють ринки, не можна купити навіть хліб. Закриваються лікарні, людей достроково „виписують“ на вулицю. Та ще більше лякають обіцянками вимкнути електрику, а з нею і воду, якщо почнеться контрнаступ. Схоже на передсмертну агонію, в яку рашисти хочуть загнати всіх довкола», — написав він.

Тим часом мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що нещодавнім оголошенням про евакуацію населення рашисти спровокували в місті якщо не паніку, то близькі до неї настрої. Особливо у людей, які отримали російські паспорти.

«Перша хвиля евакуації почалась вчора зранку, але назвати її масовою зараз не можна. Частину людей, бажаючих виїхати, завантажили в автобуси. Частина виїхала на власному автотранспорті. Відповідно пальне на заправках скінчилось ще вчора. Банкомати не працюють або працюють з великими обмеженнями, і зняти гроші фактично немає де. Інтернет частково зник. А от ціни на продукти та медикаменти, навпаки, помітно підскочили. І це все відбувається під девізом „паники нет“ і „власть в городе продолжает работать“. Щодо „роботи“ як такої. Першими закрили паспортні столи та низку управлінь так званої „адміністрації“. Вивезли документи та обладнання. В тому числі прихопили обладнання, яке належало нашому ЦНАП і було захоплено рашистами. Вчора вночі і зранку почали виносити медичне устаткування з лікарні, яке спочатку відсортували, а потім завантажили по машинам. Водночас надійшла інформація про зупинення роботи низки відділень в стаціонарі, які припинили надання медичної допомоги. На фоні цього пацієнтам стаціонарів пропонують евакуюватися», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», за даними Генштабу, російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.

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