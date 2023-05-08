Вдарив гостя сокирою декілька раз в голову та шию: під Сумами суперечка знайомих закінчилась вбивством

На Сумщині затримали мешканця Білопільського району — за підозрою у вбивстві знайомого. Як повідомили в обласному управлінні поліції, до правоохоронців надійшла заява від мешканців села Річки Білопільської територіальної громади про сильний крик, який пролунав на території одного з домогосподрств цього села.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Здогадки односельчан про непоправне підтвердились.

Під час проведення першочергових слідчих та оперативних заходів, працівники сектору кримінальної поліції Білопілля встановили, що під час спільного розпиття спиртних напоїв за місцем мешкання одного із них, між чоловіками стався конфлікт на фоні раптово виниклих неприязних відносин. Не стримавши агресії, 56-річний господар будинку схопив сокиру та завдав своєму 42-річному гостю декілька ударів в область голови та шиї. Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.

Зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України «Умисне вбивство». Слідство триває.

Нагадаємо, раніше вже на Чернігівщині чоловік зарубав сокирою знайому, якій завинив чималу суму.

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