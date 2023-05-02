Вбивство під Харковом: чоловік вдарив друга сина у груди ножем й сховав тіло під дошками та соломою
В Харківській області судили мешканця Богодухівського району за вбивство людини. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, у селі Буцьківка Богодухівського району у січні цього року до 61-річного батька в гості приїхав син зі своїм 44-річним другом.
Всі втрьох вони відпочивали та вживали алкогольні напої. Син заснув, а батько з гостем продовжили спілкування, проте у них виник конфлікт.
61-річний чоловік взяв ніж та завдав ним один удар в область грудної клітини 44-річному гостю, від чого той помер на місці.
Аби приховати вбивство, батько замотав тіло вбитого у ковдру та відвіз на територію одного з садових товариств у селі Огульці Богодухівського району, де сховав під дошками та соломою.
Правоохоронці викрили чоловіка. Валківським районним судом Харківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави.
Недавно під Києвом чоловік по-звірячому вбив випадкового перехожого, завдавши йому 18 ударів викруткою та ножем.
Раніше суд Києва виніс вирок місцевому мешканцю, який вбив людину за зауваження.264
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