Хотіли «викликати патріотичний гнів у душах людей»: співробітник спецслужби про атаку на кремль

Авторитетні експерти висловилися щодо ситуації з БПЛА над кремлем. Серед озвучених версій є такі: це атака українських спецслужб, змова незадоволених путіним олігархів, атака інопланетян тощо. Автор телеграм-каналу «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб, вважає, що все це справа самої рф.

«Одне з відео, яке було злито в мережу і згодом з'явилося на телеграм-каналах і у ЗМІ, зняте на камеру спостереження, яка знаходиться в закритій інформаційній системі ФСО, що забезпечує безпеку кремля. Закритій, тобто без зовнішнього доступу з мережі інтернет. Зламати таку систему ззовні — неможливо. Вилучити відеозапис з локального сервера може лише людина з відповідним доступом високого рівня. Анонімний доступ до мережі також виключається, кожна авторизація фіксується відповідним чином. кремль і територія навколо перебуває під постійним впливом різноманітних систем РЕБ. У людей навігатори вимикаються в телефонах, що вже казати про БПЛА, які потрапили в одну й ту саму точку з різницею в 10 хв. Звісно, можна припустити, що дрони пройшли всі системи ППО, але це означатиме абсолютну безпорадність органів із багатомільярдними бюджетами — ФСБ, ФСО, МО. Висновки робіть самі».

Найкращі уми кремля, зазначає автор телеграм-каналу, місяцями роздумують над питанням, як перетворити так звану СВО на всенародну об'єднавчу війну.

Соціологія, яку регулярно замовляє влада, показує, що підтримка росіянами «військової операції» є винятково декларативною і закінчується на запитанні: «Чи готові ви взяти особисту участь у ній?». За 15 минулих місяців менше як 2% росіян надали пряму фінансову підтримку ЗС рф у вигляді благодійних пожертвувань. Також населенням вкрай негативно сприймається можливість відновлення часткової мобілізації. Причому найагресивнішу та найрадикальнішу підтримку в питанні відновлення мобілізації займають люди з покоління 60+, тобто ті, хто призову не підлягає. Решта або проти, або утримуються від відповіді. Кампанія з набору військовослужбовців на контрактну службу переживає не найкращі часи.

«На підтвердження своїх слів можу навести показники, які мені передало джерело з 58 ОА (Запорізький напрямок) за останні три дні, — продовжує автор телеграм-каналу. - Із 630 опитаних мобілізованих погодилися підписувати контракт 11 осіб. Менше ніж 2% від числа опитаних. Виникає запитання: як же викликати патріотичний гнів у душах людей? Можна „вжарити“ по святому святих російського самодержавства — кремлю. Може, це допоможе?»

А тим часом відомий українець зізнався в атаці на кремль, розповівши, що літачок був тренувальний, без вибухівки, а вогнище над дахом — то залишки пального.

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