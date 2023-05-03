«Літачок був тренувальний, без вибухівки… Вогнище над дахом — то залишки палива»: відомий українець зізнався в атаці на кремль

Співзасновник monobank та ініціатор проекту зі створення українського БПЛА «Довбуш» Володимир Яценко, який раніше оголосив про премію в розмірі як мінімум 20 мільйонів гривень за «подарунок путіну» на 9 травня, розповів деталі атаки дронів на кремль 3 травня.

«Брешуть москалі, літачок був тренувальний, без вибухівки і кружляв над куполом. Одна з наших команд тренувалася на точність. Вогнище над дахом — то залишки палива, і влучили в нього зі звичайного автомату. А от на 9 травня хай видають усім учасникам параду „табельноє оружіє“, бо літачків буде більше. Головне щоб вони там друг друга не перестріляли», — повідомив він.

Пізніше неподалік кремля було помічено ще один безпілотник.

Як писали «ФАКТИ», прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що Україна не причетна до ймовірної атаки дронів на кремль. За його словами, метою Києва є звільнення окупованих територій, а не москва.

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