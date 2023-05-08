Допомагали убивцям пвк «вагнер»: на Донбасі затримали двох агенток ворога

Служба безпеки викрила ще двох поплічниць російського агресора, які «зливали» окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.



Серед затриманих — мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.



За інформацією СБУ, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК «Вагнер» через своїх знайомих, які проживають в росії, використовуючи для цього месенджер Telegram, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.



Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому «зв'язку» з кулеметником окупаційного угруповання рф на східному фронті. Знайомство з ним відбулося через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласники».

Затримана мешканка Слов'янська

За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста, а у якості «бонусу» — координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл.



Співробітники СБУ затримали обох фігуранток під час виконання ними ворожих завдань.

Жінкам вже повідомлено про підозру та взято під варту.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Києві під час нічної атаки помітили підозрілого чоловіка, який ліхтариком подавав комусь сигнали.

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