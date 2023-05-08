В червні за воду доведеться платити більше: що відомо

З 1 червня в Україні подорожчає вода. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рівень зростання централізоване водопостачання та централізоване водовідведення становитиме близько 30%.

НКРЕКП планує наблизити тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.

То ж збільшення тарифів на ці показники відобразиться у платіжці споживачів.

Щодо конкретного розміру тарифів, то в різних водоканалів вони будуть різними. Все залежить від особливостей надання послуг та обсягів споживання, кількості споживачів, які користуються послугами за одним договором (абонентським рахунком).

Нагадаємо, за прогнозом Нацбанку, потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їхнього економічно обґрунтованого рівня стане основним чинником зростання інфляції в Україні у наступних роках.

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