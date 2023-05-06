Комуналка буде дорожчати поетапно: коли в Україні підвищать тарифи

Потреба приведення адміністративних цін і тарифів до їхнього економічно обґрунтованого рівня стане основним чинником зростання інфляції в Україні у наступних роках.

Про це свідчить інфляційний звіт за квітень від Національного банку, передає ТСН.

Прогноз НБУ враховує можливе підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів поточного року. Натомість мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання завершиться лише наступного року.

Як відомо, раніше газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що її річний тариф на газ в період від 1 травня 2023 року до 1 травня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Разом з тим, Нацкомісія вже оприлюднила попередні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Очікується, що тарифи підвищуватимуть у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Вартість послуг після підвищення подорожчає приблизно на 30%.

Також вдвічі в Україні можуть вдвічі підвищити тарифи на світло. Втім, поки в уряді не озвучують варіантів перегляду цін. Такий крок пояснюють тим, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

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