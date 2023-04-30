Тарифи на воду відчутно підвищать: що відомо

Вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення в Україні планувалося підвищити ще у січні цього року. Але й у травні побутовим споживачам можна буде платити за воду по старих цінах.

А от уже у червні вода подорожчає на 30%.

Про це йдеться у відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на офіційний запит видання «Апостроф».

«У поточному році (орієнтовно з 01 червня) НКРЕКП планує привести тарифи ліцензіатів НКРЕКП на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня, що є не лише вимогою законодавства, але і нагальною необхідністю з економічної та технічної точки зору», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, розмір тарифів різних водоканалів залежить від особливостей надання послуг та обсягів споживання, кількості споживачів, які користуються послугами по одному договору (абонентському рахунку).

«ФАКТИ» писали, які зміни чекають українців у травні.

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