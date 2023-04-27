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Вражаюче: король Чарльз і королева Каміла відкрили сцену «Євробачення»

10:52 27 квітня 2023
король Чарльз і королева Каміла

У Ліерпулі, де відбудеться міжнародний пісенний конкурс «Євробачення», відкрили головний майданчик шоу M&S Bank Arena та показали, як виглядатиме глядацька зала. Спеціальними гостями почесної церемонії відкриття арени стали король Чарльз та королева Камілла. Королівська родина не лише урочисто відкрила сцену, а й познайомилися з ведучими, зокрема й з українською співачкою Юлією Саніною. Про це артистка написала в інстаграмі, зазначивши, що цей момент назавжди залишиться в її серці.

«Ми мали дуже приємну та змістовну розмову з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ. Я встигла сказати все, що планувала. Від усього українського народу я подякувала за ту підтримку, яку ми отримуємо від Сполученого Королівства Великої Британії та від королівської родини. Наголосила на тому, наскільки важливо та приємно, що саме Велика Британія від імені України приймає цього року конкурс „Євробачення“. Ми обговорили те, як багато талановитих українців бере участь у підготовці та скільки чудових українських артистів виступить на сцені цьогорічного конкурсу», — написала Юлія.


*Фото: instagram.com/the_hardkiss

Дійсно, талановиті українці задіяні в багатьох процесах конкурсу. Головний трек «Євробачення», написав композитор Михайло Некрасов, автор хітів Тіни Кароль.
Сцена має розмір 450 квадратних метрів. Вона оснащена відеоекранами площею 220 квадратних метрів, які рухатимуться та повертатимуться. Також у підлогу інтегровані 1500 світлодіодних ліхтарів. Оформленням сцени займався художник Хуліо Хімаде.

Нагадаємо, «Євробачення-2023» відбудеться вже за тиждень, репетиції розпочнуться 30 квітня. Представники України гурт TVORCHI вперше виступить на сцені конкурсу 4 травня.

Також у Ліверпулі в різних івентах виступлять українські артисти Тіна Кароль, Марія Яремчук, Alyosha та інші.

Перша переможниця «Євробачення» Руслана образилася через те, що її не запросили виступити на головній арені конкурсу.

Фото: Іnstagram.com/eurovision, eurovision.tv

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