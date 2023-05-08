«Українці виборюють свою землю. Вони вміють перемагати і вони переможуть у цій війні!», — Джейхун Маммадов

У День пам'яті та примирення член правління Об'єднаної діаспори азербайджанців України (ОДАУ), журналіст Джейхун Маммадов нагадав про жахіття Другої світової війни та побажав українцям перемогти рашизм.

«Початок травня, місяця, протягом якого 78 років тому була закінчена одна з найжорстокіших і згубніших за своїм масштабом воєн людства — Друга світова війна. Тоді здавалося, що подібне не може повторитися ніколи, що фашизм у своїй огидній, людиноненависницькій плоті знищений назавжди. Тоді здавалося, що народи, де б вони не розташовувалися на карті світу і яку б участь не брали в тій війні, запам'ятають цей урок життя назавжди.

Тоді здавалося…

Однак час все розставляє на свої місця. Хто б міг подумати, що через 78 років після кривавого молоху історії, ми знову говоритимемо про війну і про фашизм, ні, ні німецького — Гітлера чи італійського Муссоліні, ми говоритимемо про фашизм російський — путіна.

Ще з перших кроків після перемоги над фашизмом у 1945 році Радянський Союз відмовився йти в одному строю з союзниками. Тому і святкування Дня перемоги в СРСР, на відміну від інших країн Європи та США, відбувається не 8 травня, в день підписання в передмісті Берліна Карлсхорсте Акту про беззастережну капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні, а 9 травня, на день пізніше. І поступово цей, прийнятий у всьому світі День пам'яті, перетворився на росії, в день «побєдобєсія».

Так, саме так це і відбувається в сьогоднішній росії, яка перебрала під себе всі перемоги і подвиги тієї, вже далекої, жахливої війни, що вже перейшла в історію. Наче забувши, що на полях боїв смертю хоробрих пали українці та азербайджанці, євреї та татари, росіяни та білоруси — люди різних національностей, віросповідання, культур. Вони тоді мали перед собою одну спільну мету — перемогти фашизм.

У 2005 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила спеціальну резолюцію № 59/26, згідно з якою ДНІ 8 та 9 ТРАВНЯ мають статус ДНІВ ПАМ'ЯТІ та ПРИМИРЕННЯ, присвячених пам'яті жертв, загиблих у Другій світовій війні та відзначаються щорічно у всьому світі.

А що ж росія? Вона розв'язала нову війну, нову жорстоку бійню на території суверенної України. У росії відсутня пам'ять, їй чуже почуття примирення, вона створила і виростила на своїй величезній території нове міжнародне пугало, яке називається «рашизм», що нічим не відрізняється від фашизму, тільки в новій інтерпретації.

Нові, ХХІ століття, фашисти прийшли на землі України, прийшли, щоб грабувати, ґвалтувати та знищувати все живе, що виникає на їхньому шляху. І там, де вони пройшли, залишається лише спалена земля. «Рашисти» не шкодують ні своїх, ні чужих, вони не зважають на втрати, вони наполегливо намагаються досягти своєї мети.

А ось яка їхня головна мета? Ніхто з них не може відповісти. Захистити «братський» народ? Але вони його знищують. Захистити російськомовне населення? Але «рашисти» вбивають його сотнями, тисячами. Прикладом є перетворений на руїни Маріуполь або Харків, що страждає від щоденних обстрілів. Яке їхнє головне завдання не знає ніхто, включаючи Верховного головнокомандувача путіна. Адже стільки разів змінювалися цілі та завдання у цій виснажливій, дикій, кривавій війні.

Нещодавно мені трапився опитувальник з росії, згідно з яким, більшість її населення хоче жити в Радянському Союзі. І тут я згадав одну публікацію з цього приводу. Мріючим повернутися у СРСР пропонувалося вибрати період для щасливого життя:

1920-ті — терор та голод;

1930-ті — голод та терор;

1940-ті — бійня та голод;

1950−60-ті — злидні;

1970−80-ті — загальний дефіцит.

Ось такий вибір, таке життя для одурманених «рашистською» пропагандою людей.

Понад рік триває кривава, ненаситна у своїй нелюдяності війна. Тисячі українців, мужньо захищаючи свою землю, залишилися на полях битв, ще тисячі, на превеликий жаль, впадуть героями у боротьбі за майбутні, вільні покоління.

Дні 8 і 9 травня — Дні пам'яті та примирення про кожного сьогоднішнього загиблого героя, про українців та азербайджанців, які підставили своє плече великому народу і билися на полях битв поряд з ними.

Українці виборюють свою землю. Вони вміють перемагати, і вони переможуть у цій війні. Вони змогли перемогти фашизм, вони переможуть і «рашизм»!

Слава героям!

Смерть ворогам!"

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